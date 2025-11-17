ضبط 13.5 طن مخلل فاسد وأسمدة مجهولة المصدر في حملة بالمنيا

وفد صيادلة من الأردن يتلقى تدريبًا متقدمًا داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشدداً على ضرورة التصدي بحزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إدارة تموين مركز مطاي شنت حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 25 برميل مخلل بإجمالي وزن 4.5 طن، و40 برميل خيار مخلل بإجمالي وزن 2 طن، و2 طن ملح طعام.

كما تم ضبط 5 أطنان من سماد سوبر فوسفات مجهول المصدر، و1400 قطعة غذائية منتهية الصلاحية، و300 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.