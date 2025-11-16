عمره 5 أيام.. مأساة رضيع يُلقى في الشارع على يد جدته بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

في مشهد صادم قلب مشاعر أهالي قرية عوامر بني برزة بمركز أبوتشت في محافظة قنا، عُثر على رضيع حديث الولادة ملقى في أحد شوارع القرية، ليكتشف الأهالي أن الجريمة ارتكبها أحد أقرب الناس إليه: جدته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة الخمسينية، بعد أن كشفت التحريات المكثفة لمباحث مركز شرطة أبوتشت أن الرضيع البالغ من العمر خمسة أيام هو حفيدها، وأن والدته أنجبته نتيجة علاقة غير شرعية، ما دفع الجدة إلى أخذه وإلقائه بعيدًا عن المنزل خوفًا من الفضيحة.

وأكدت التحريات أن المتهمة اعترفت فور ضبطها بارتكاب الواقعة، فيما أوضح البلاغ أن بداية الحادث كانت بتلقي مركز شرطة أبوتشت إخطارًا بالعثور على الرضيع مجهول الهوية في الشارع، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تواصل الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات لضمان سلامة الرضيع ومحاسبة الجدة وفق القانون، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة الأطفال ومنع وقوع حوادث تهدد حياتهم في المجتمع.