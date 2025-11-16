وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب بانتظام التقييمات الأسبوعية للطلاب



جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بالعاصمة طور سيناء، لمتابعة سير العملية التعليمة.

وخلال الجولة تفقد عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة، وقاعات الأنشطة، وحرص على الاطلاع على الكثافة الطلابية، ومدى استيعاب الطالبات للمواد الدراسية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطالبات ومتابعتهم باستمرار، حرصا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

واطلع وكيل الوزارة، على مقررات المنهج الدراسي طبقا للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور كبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

كما أكد على ضرورة تخصيص وقت من الحصة للقراءة والكتابة، والتعاون مع أولياء الأمور، وتنفيذ ما جرى اتخاذه في اللقاء التشاوري الأول مع مجلس الأمناء طبقا للوائح والقوانين.