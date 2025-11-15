إعلان

"جرفه التيار".. طفل يلقى مصرعه غرقًا أثناء لهوه أمام منزل أسرته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:03 م 15/11/2025

مصرع طفل غرقًا - أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقًا في مياه ترعة بجوار منزله بقرية كوم الفرج، بمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من الأهالي بغرق طفل داخل ترعة أثناء لهوه بجوار ترعة بمحيط منزله بقرية كوم الفرج، وتبين وفاة مازن عبدالله أشرف عبدالله، 3 أعوام.

أوضحت المعاينة سقوط الطفل في مياه الترعة التي تمر أمام المنزل خلال لهوه المعتاد بجوار حافة المجرى، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وجرى انتشال الجثة بعد عمليات بحث لم تستغرق وقتًا طويلًا.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وحررت أجهزة الأمن، المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قرية كوم الفرج مركز أبو المطامير شرطة أبو المطامير مصرع طفل غرقًا النيابة العامة مستشفى أبو المطامير المركزي

