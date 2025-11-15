الأقصر - محمد محروس:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الطلاب على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، بعد وفاة طالبة كانت مصابة بإصابات خطيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى شخصين.

وأوضحت المصادر الطبية أن المشرفة المرافقة للرحلة توفيت في موقع الحادث، فيما فارقت الطالبة الحياة لاحقًا متأثرة بإصابتها أثناء تلقيها الرعاية الطبية بالمستشفى.

ويواصل الأطباء تقديم العلاج للمصابين الـ23 الآخرين، بينما تواصل الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيق في أسباب وقوع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.