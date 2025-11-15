إعلان

وفاة حالتين و23 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس طلاب أسوان بالأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

02:29 م 15/11/2025
    حادث أتوبيس طلاب أسوان بالأقصر
    حادث أتوبيس طلاب أسوان بالأقصر
    حادث أتوبيس طلاب أسوان بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الطلاب على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، بعد وفاة طالبة كانت مصابة بإصابات خطيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى شخصين.

وأوضحت المصادر الطبية أن المشرفة المرافقة للرحلة توفيت في موقع الحادث، فيما فارقت الطالبة الحياة لاحقًا متأثرة بإصابتها أثناء تلقيها الرعاية الطبية بالمستشفى.

ويواصل الأطباء تقديم العلاج للمصابين الـ23 الآخرين، بينما تواصل الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيق في أسباب وقوع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

