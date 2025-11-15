المنيا - جمال محمد:

واصلت مديرية الصحة بالمنيا جهودها في تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم دون أي أعباء.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، على مدار يومي 10 و11 نوفمبر 2025، حيث تم تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان لـ 1071 مواطنًا، في إطار حرص المديرية على وصول الخدمة الصحية لجميع الفئات دون استثناء.

وأكدت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة ضمّت عيادات متنوعة شملت تخصصات الباطنة والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على: 182 حالة في الباطنة، 297 حالة في الجراحة، 95 حالة في النساء وتنظيم الأسرة، 243 حالة للأطفال، 171 حالة في الجلدية، 83 حالة في الأسنان.

جرى تنفيذ 7 ندوات للتثقيف الصحي استهدفت توعية 106 مواطنين، بالإضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية شملت 70 تحليل دم و51 تحليل بول وبراز، و25 حالة موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية.

كما تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 81 مواطنًا، وتحويل 8 حالات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، إلى جانب إجراء خلع أسنان لـ 12 حالة داخل القافلة.