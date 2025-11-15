إعادة البصر والأمل.. انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" بمدينة الطور (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" لليوم الثاني على التوالي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بهدف مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار وتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تأتي ضمن مشروع مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، برعاية شركة تنمية الريف المصري. وتشمل المبادرة إجراء الفحوصات الطبية، صرف الأدوية، تقديم النظارات الطبية للحالات المستحقة، وإجراء العمليات الجراحية للمستفيدين الأكثر احتياجًا بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أن المبادرة تقدم كافة صور الدعم الطبي اللازم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ومستوى الرعاية الصحية في مناطق الريف المصري الجديد، وتيسير وصول الخدمات العلاجية المتنوعة والمجانية للمستحقين، إيمانًا بأن الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من جهود تنمية المجتمع الريفي، وذلك تحت مظلة المشروع القومي لإستصلاح وزراعة وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأكد "الشنهاب" أن الخدمات مستمرة على مدار اليوم لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى إعادة البصر والأمل لكل مستحق، موجّهًا الشكر لكل من ساهم ويدعم استمرار هذه المبادرة الإنسانية.