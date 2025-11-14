الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعرب الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، عن صدمته العميقة لكون المتهم بقتل المهندس عبدالله الحمصاني هو مهندس أيضاً، مؤكداً أن النقابة ستتخذ إجراءات تأديبية حاسمة بحق الجاني قد تصل إلى الشطب النهائي من سجلاتها.

وقال سعودي، خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة الفقيد، مساء اليوم الجمعة، والذي حضره بصحبة عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة: "الحادث مؤسف، والمؤسف أكثر أن الجاني مهندس، وهذه صدمة كبيرة لنا".

وأوضح أن قانون النقابة واضح، حيث يشترط في أعضائها حسن السير والسلوك والسمعة، وأن ارتكاب جريمة جنائية يستوجب إجراءات تحقيق وتأديب قد تصل إلى الشطب، وهي مرحلة ستنظر فيها النقابة بعد انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكد النقيب أن النقابة تتابع الموقف لحظة بلحظة، حيث تواصلت مع أخيه المهندس يوسف، وكلفت الشؤون القانونية بتقديم الدعم الكامل للأسرة ومتابعة التحقيقات.

وأضاف: "نعمل على تيسير كافة إجراءات صرف مستحقاته من معاش ومصاريف جنازة. رؤية مهندس في شبابه، متزوج منذ خمس سنوات ولديه طفلان، يُقتل بهذه الطريقة، أمر صعب جداً علينا".

وحسم النقيب الجدل حول طبيعة عمل الضحية، قائلاً: "هو مهندس بتروكيماويات خريج جامعة فاروس، وينتمي لشعبة الكيمياء، ولا يعمل في المجال النووي على الإطلاق".

ووجه رسالة للمجتمع، داعياً إلى الهدوء والسكينة والحوار، وألا تصل الخلافات إلى الأذى والضرر البالغ مثل هذه الحادثة المؤلمة.

وأقيم عزاء المهندس عبد الله الحمصاني، الذي قتل رميًا بـ 7 رصاصات على يد صديقه في الشارع بمنطقة الموقف الجديد بحي غرب، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.

حضر العزاء الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وأسرة وزملاء وأصدقاء المهندس الراحل، فيما تواجدت في قاعة عزاء السيدات والدته وزوجته وطفليه.

كان عشرات من المواطنين قد شيعوا جنازة المهندس عبد الله، عقب صلاة الجمعة، من مسجد العمري بمنطقة كرموز إلى مثواه الأخير ليواري الثرى بمدافن أسرته بالعامود.

وأمرت نيابة كرموز بإشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، والمستشار محمد غازي، مدير النيابة، حبس المتهم بقتل المهندس عبد الله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعاني من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجني عليه بشكايته لوالده الذي قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

لينك الفيديو على مصراوي

https://www.facebook.com/share/v/1ZdEbAaFNC/

