عقد إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا مع وفد الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات (Ncts) برئاسة سامى شديد رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور ماهر هاشم السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الشئون المالية والقانونية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الشركة في تقديم خدمات متخصصة ومتطورة في قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن ما تمتلكه من خبرات فنية وتقنيات حديثة يمثل فرصة حقيقية لدعم خطط المحافظة في تطوير منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات داخل المدن والقرى، مع التركيز على المناطق البعيدة والنائية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال صيانة وتشغيل كاميرات المراقبة على مستوى المحافظة، بما يسهم في تعزيز منظومة المتابعة الميدانية ودعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة ومحدثة.

واستمع المحافظ إلى عرض شامل قدمه وفد الشركة حول نشأتها وأبرز خدماتها، والتي تعتمد على أحدث الأجهزة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب استعراض نماذج من المشروعات التي نفذتها بمختلف المحافظات. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات المستقبلية، من بينها تطوير منظومات المراقبة والتحكم، ومشروعات الزراعة الذكية، وإنشاء وتطوير مركز الذكاء المكاني، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية للاتصالات (Community WiFi) وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) والحلول الرقمية الداعمة لمسارات التنمية.

وفي ختام الاجتماع، جرى تبادل الدروع بين محافظ أسوان ووفد الشركة تقديرًا للجهود الفنية والخبرات المتخصصة، وتأكيدًا على استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم خطط التطوير داخل مراكز ومدن المحافظة.