طعنة شك تُنهي صداقة العمر.. "أبو الحسن" يقتل "محمد": معاه صور لأختي

لم يكن أحد من أهالي منفلوط بمحافظة أسيوط يتوقع أن تنتهي صداقة "محمد" و"أبوالحسن" بهذه المأساة؛ صديقان جمعتهما العِشرة لسنوات، قبل أن تنقلب العلاقة فجأة إلى جريمة قتل، بطلها الشك، وضحيتها الثقة.

بدأت أحداث القضية رقم 14561 لسنة 2025 جنايات منفلوط عندما تلقى مركز شرطة منفلوط بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول محمد . ب . ج (35 عامًا) مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة وأخرى في الصدر؛ وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

كشفت تحريات رئيس وحدة مباحث منفلوط، أن الجاني هو صديقه المقرب أبو الحسن . ر . س (24 عامًا)، الذي سيطر عليه اعتقاد بأن صديقه يحتفظ بصور ومقاطع فيديو تخص شقيقته "هانم"؛ هذا الظن كان كافيًا لأن يخطط المتهم لإنهاء حياة صديقه.

وأفادت التحريات بأن المتهم استغل علاقة الصداقة بينهما، فاستدرج المجني عليه يوم الواقعة بحجة مرافقته إلى قرية مجاورة، استقلا معًا دراجة نارية مملوكة للمجني عليه، وتوجها إلى طريق فرعي بعيد عن الأنظار؛ هناك، أخرج المتهم سلاحًا أبيض "سكين" أخفاه بين طيات ملابسه، ووجّه لصديقه طعنات قاتلة أصابته في الرقبة والصدر، لتتبدل الرحلة المفترضة إلى نهاية دامية لصداقة لم تتحمل وطأة الشك.

ولم يتوقف المتهم عند حد الاعتداء، بل استولى على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وهاتفه المحمول، وبطاقته الشخصية، قبل أن يفر هاربًا من المكان.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت مباحث منفلوط في ضبط المتهم. وبمواجهته بما ورد في التحريات والأدلة، لم يجد سبيلًا للإنكار، فأقر بارتكاب الواقعة كاملة.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 16 عامًا، لاتهامه بقتل صديقه، بعدما اعتقد أن المجني عليه يحوز صورًا وفيديوهات خاصة بشقيقة المتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد، ومعاذ محمود الحسيني، وبأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.