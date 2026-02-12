إعلان

الداخلية تضبط صاحب حساب لنشره تصريحات دينية مغلوطة على فيسبوك

كتب : علاء عمران

04:01 م 12/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صاحب الحساب بالإدلاء بتصريحات دينية مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأكد مصدر أمني أنه تم فحص الفيديو المتداول وتحديد القائم على نشر تلك التصريحات وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

