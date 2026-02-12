إعلان

محافظ الوادي الجديد يوزع أرباح "تسمين الماشية" على 107 مستفيدين من الشباب

كتب : محمد الباريسي

01:57 م 12/02/2026
شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، تسليم أرباح الدورة الأولى من مشروع تسمين الماشية لصالح شباب المحافظة، في خطوة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للشباب.

جرى تنفيذ المشروع بالتعاون المشترك بين محافظة الوادي الجديد والبنك الأهلي المصري وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، بحضور محمود قنديل، العضو المنتدب للشركة، في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين الشباب اقتصادياً.

كشف محافظ الوادي الجديد أن إجمالي عدد المستفيدين من الدورة الأولى للمشروع بلغ 107 شاباً وشابة، حيث جرى منح كل مستفيد 20 رأس ماشية، ليصل الإجمالي الكلي إلى 2140 رأساً، وذلك بهدف تمكينهم من بدء مشروعات إنتاجية مربحة تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع حقق نجاحاً ملموساً في دورته الأولى، بفضل المتابعة الدقيقة والإشراف المستمر من جانب مديرية الطب البيطري بالمحافظة، التي حرصت على متابعة الحالة الصحية للماشية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين طوال فترة التسمين.

وشهد الحفل تكريماً خاصاً لأفضل 20 مستفيداً من الدورة الأولى، ممن حققوا أعلى معدلات نجاح في تسمين الماشية وتحقيق الأرباح، حيث جرى توزيع الأرباح عليهم تقديراً لجهودهم والتزامهم بمعايير المشروع.

كما شهد الحفل إجراء قرعة علنية لاختيار 15 متقدماً جديداً للالتحاق بالدورة الثانية من المشروع، وذلك من بين عدد كبير من الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة التنموية الواعدة.

وجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على المشروع ولجهود مديرية الطب البيطري على المتابعة المستمرة التي ساهمت في إنجاح الدورة الأولى، مؤكداً التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار المشروع وإنجاح الدورة الثانية.

وشدد الزملوط على ضرورة مراعاة جدية المتقدمين للمشروع في الدورات القادمة، لضمان استفادة الشباب الجادين الراغبين فعلياً في العمل والإنتاج، مع تحديد نسب عادلة للإناث والذكور لتحقيق المساواة وتمكين المرأة اقتصادياً.

كما وجه المحافظ بدراسة إمكانية التوسع في تطبيق المشروع ليشمل مركز الداخلة، وذلك لتعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من شباب المحافظة في مختلف المراكز والمناطق، بما يحقق التنمية المتوازنة ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب في جميع أنحاء الوادي الجديد.

