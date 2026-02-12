من الجامعة وحتى المواقف.. خريطة تشغيل 16 أتوبيس نقل جماعي جديد بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تشغيل 16 أتوبيس نقل جماعي للعمل داخل مدينة المنيا، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، وتيسير حركة تنقلهم، خاصة خلال ساعات الذروة.

وأوضح المحافظ أن الأتوبيسات تم توزيعها على مختلف خطوط السير الحيوية داخل المدينة، بالتنسيق مع إدارتي المرور والمواقف، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام التشغيل والالتزام بخطوط السير المحددة، مشيرًا إلى انتظام حركة الأتوبيسات على مدار اليوم.

ووجّه كدواني مسئولي منظومة النقل الجماعي والمواقف بضرورة تكثيف المرور الميداني على سيارات النقل الجماعي، والتواصل المباشر مع السائقين للتأكيد على تشغيل الأتوبيسات بكامل طاقتها وتحميلها بالركاب، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية والتدخل الفوري للتعامل مع أي معوقات، بما يضمن تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بأبناء المحافظة، وتسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وجدير بالذكر أن حركة تشغيل خطوط النقل الجماعي تبدأ يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتشمل عددًا من الخطوط الحيوية، من بينها: ميدان كوبري النيل – دماريس – الأخصاص – الجامعة، وكوبري الأخصاص إلى موقف المنيا الجديدة، وكوبري المنصورة القديم حتى الجامعة، إلى جانب خطوط كدوان، وفاباس، وعزبة شاهين، وعزبة الجارحي، وحي مكة، والموقف الغربي لسكة تلة.