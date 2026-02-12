"مشنقة على عمود إنارة".. ضبط عاطل حاول قتل كلب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة شنق كلب ضال باستخدام حبل بأحد أعمدة الإنارة بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا تصرفه بخشيته من قيام الكلب الضال بعقر الأهالي، وأضاف أنه قام بإنزال الكلب وتركه عقب اعتراض عدد من المواطنين على ما فعله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

