"مشنقة على عمود إنارة".. ضبط عاطل حاول قتل كلب بالغربية

كتب : علاء عمران

04:04 م 12/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة شنق كلب ضال باستخدام حبل بأحد أعمدة الإنارة بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا تصرفه بخشيته من قيام الكلب الضال بعقر الأهالي، وأضاف أنه قام بإنزال الكلب وتركه عقب اعتراض عدد من المواطنين على ما فعله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية

قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟

ضبط عاطل حاول قتل كلب الأجهزة الأمنية محاولة شنق كلب ضال محافظة الغربية

