استطلاع: 30% من الرجال في اليابان مهتمون بشراء هدايا عيد الحب "لأنفسهم"

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "إل واي كورب" قبيل حلول "عيد الحب" هذا العام، يوم 14 فبراير، أن نحو 30% من الرجال في اليابان، مهتمون بشراء الحلوى التي يتم بيعها كهدايا بهذه المناسبة "لأنفسهم".

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، الخميس، بأن الاستطلاع - الذي شمل نحو 2000 رجل في أواخر يناير الماضي – أظهر أن 27% من المشاركين أعربوا عن اهتمامهم بشراء حلوى عيد الحب، بينما أبدى نحو 30% عدم اهتمامهم بالأمر.

كما كشف الاستطلاع أن نحو 24% من المشاركين، اشتروا بالفعل، أو يفكرون في شراء، أغراض متعلقة بعيد الحب، عبر خدمة "لاين جيفت"، التابعة لشركة "إل واي كورب".

وقال مسؤول في "إل واي كورب" إن هذه النسب "أعلى من المتوقع"، معربا عن دهشته من زيادة إقبال الرجال على شراء هدايا عيد الحب.

وأوضح مسؤول في سلسلة متاجر "سوجو آند سيبو" ذات الأقسام المتعددة، قائلا: "كثيرا ما نرى رجالا يأتون إلى الأماكن المخصصة لبيع هدايا عيد الحب لدينا، لشراء أغراض بمفردهم".