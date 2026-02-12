إعلان

ما حكم صيام يوم الشك الموافق يوم ٣٠ من شعبان؟

كتب : محمد قادوس

02:42 م 12/02/2026

الشيخ السيد عرفة

ما حكم صيام يوم الشك الذي يوافق يوم 30 من شعبان الذي يسبق شهر الله رمضان؟ هذا ما أجاب عليه فضيلة الشيخ السيد عرفه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى قديمة في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني.

وخلال البث، تلقى فضيلة الشيخ السيد عرفه، سؤالاً يقول: ما حكم صيام يوم الشك الذي يوافق يوم 30 من شعبان الذي يسبق شهر الله رمضان؟

وفي رده، أجاب "عرفة": إن العلماء قد اختلفوا في هذا اليوم منهم من قال حرام ومنهم من قال بالإكراه، ومنهم من قال بالجواز.

وتابع عضو الأزهر للفتوى: أنه يصح صوم يوم الشك الذي يوافق يوم 30 من شهر شعبان إذا وافق هذا اليوم عادة، أي إذا وافق يوم أثنين أو خميس لشخص كان يواظب على صيامهما، منوها بأنه لا توجد حرمانية في هذه الحالة.

وأكد عرفة: أنه يصح كذلك الصوم لشخص يقضي ما فاته من رمضان السابق.

