حماس ترفض تسليم السلاح في ظل "استمرار الاغتيالات الإسرائيلية"

غزة - (د ب أ)

أعلن مسؤول في حماس، الخميس، عن رفض الحركة تسليم السلاح في ظل ما وصفه باستمرار "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية".

وقال محمود مرداوي المسؤول في حركة حماس، في تصريحات صحفية، إن الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنه اتهم إسرائيل بالتصرف "وكأنها غير ملزمة بشيء"، مضيفا أنه "لا يمكن تسليم سلاح حماس وإسرائيل تواصل اغتيالاتها".

وأضاف مرداوي أن سلاح حماس سيصبح بيد الدولة الفلسطينية عند قيامها، معتبرا أن انسحاب إسرائيل والتزامها بتنفيذ الاتفاق من شأنهما أن يفتحا الباب أمام مسار سياسي يعالج القضايا العالقة.

وشدد على أن حماس لن تتخلى عن سلاحها ما لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، في إشارة إلى استمرار التوتر والصراع بين الجانبين رغم سريان تفاهمات لوقف إطلاق النار بوساطات إقليمية ودولية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء توتر ميداني متواصل في قطاع غزة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق التفاهمات وسط مخاوف من تجدد جولات التصعيد العسكري.