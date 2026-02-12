أحمد موسى يكشف موعد إعلان حركة المحافظين

كشف الإعلامي أحمد موسى، موعد الإعلان عن حركة المحافظين المرتقبة خاصة بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستوري بعد موافقة مجلس النواب.

وقال "موسى"، عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس"، إن الأحد القادم الاعلان الرسمى عن حركة المحافظين الجديدة بعد الانتهاء من حسم الترشيحات الخاصة بكل محافظ".

وتابع "ستشمل الحركة العديد من الوجوه الجديدة من الكفاءات التى وقع عليها الاختيار ، المحافظون الجدد سوف يؤدوا يوم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا يتطلب تعيينهم موافقة البرلمان بل صدور قرار جمهورى وآداء اليمين أمام الرئيس".

