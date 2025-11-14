قرار عاجل من النيابة بشأن قاتل مهندس الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة كرموز حبس المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني، رميًا بالرصاص في الشارع بمنطقة الموقف الجديد غرب الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وتجرى النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، والمستشار محمد غازي، مدير نيابة كرموز.

وشيع العشرات من المواطنين جنازة المهندس عبد الله، عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد العمري بمنطقة كرموز إلى مثواه الأخير ليوارى الثرى بمدافن أسرته بالعامود.

وتلقت قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بإحدى توكيلات السيارات، وآخر قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه، محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته، وفر هاربًا بسيارته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ويعاني من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما خلال نوفمبر 2024. وعندما قام المجني عليه بشكوى والده الذي تعرّض للتعنيف، قرر الجاني الانتقام وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.





