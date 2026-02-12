وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض كنوز مطروح ببنها

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض «كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات»، والذي يستمر حتى 16 فبراير الجاري 2026، وذلك بأرض حديقة الطفل بمدينة بنها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة مطروح.

يقام المعرض بالتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح على مساحة 1000 متر مربع، بمشاركة 9 عارضين يقدمون مجموعة متنوعة من منتجات التمور وزيت الزيتون والمخللات، بالإضافة إلى الهدايا والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك في إطار دعم المنتجات المحلية وفتح منافذ تسويقية جديدة بما يعزز فرص تسويقها أمام المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» تسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع قبل وخلال الشهر الكريم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وكذا التنسيق التعاون مع وزارة التموين للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض الخدمية لبيع السلع الغذائية ، مشيرةً إلى أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهمان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، لافتةً إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التي توفر السلع وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

فيما أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن ترحيبه بزيارة وزيري التموين والتنمية المحلية للمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المشروعات والمعارض يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المزيد من المنافذ والمعارض لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وتأتي هذه الجولة في ضوء حرص الحكومة على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الجهات، بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن بالأسواق، خاصة مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان.