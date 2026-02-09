ضبط طالب أدى حركات استعراضية بسيارة ملاكي في القاهرة | فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو – سارية التراخيص – وقائدها (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو