ضبط طالب أدى حركات استعراضية بسيارة ملاكي في القاهرة | فيديو

كتب : علاء عمران

01:26 م 09/02/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو – سارية التراخيص – وقائدها (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

