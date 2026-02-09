8 عمليات ناجحة.. سوهاج الجامعية تتألق في علاج أورام الوجه والفكين

أُجريت 8 عمليات جراحية كبرى ناجحة لمرضى أورام الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بمستشفيات سوهاج الجامعية، في إطار جهود الجامعة لدعم المنظومة الصحية والتخفيف عن قوائم انتظار مرضى الأورام، وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن هذه العمليات نفذت على هامش المؤتمر العلمي وورشة العمل الخاصة بجراحة الغدد اللعابية، والتي نظمتها وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بقسم الجراحة العامة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية وما حققته من نتائج إيجابية تعكس مستوى التميز الطبي بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن تنظيم هذه الفعاليات العلمية والعملية يعزز الربط بين التعليم الطبي المستمر والتطبيق العملي، ويرفع كفاءة الأطقم الطبية ويتيح تبادل الخبرات، بما يسهم في تقديم أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن المستشفيات تعمل وفق خطة متكاملة للقضاء على قوائم الانتظار في التخصصات الدقيقة، مؤكدًا أن توفير الإمكانيات اللازمة ودعم الفرق الطبية أسهم بشكل مباشر في نجاح هذه العمليات الجراحية الكبرى.

وأوضح الدكتور مينا ظريف، رئيس أقسام الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، أن العمليات تعتبر من الجراحات الدقيقة والمعقدة، وتم تنفيذها وفق أحدث البروتوكولات الطبية، مما يعكس التطور الكبير في مستوى الأداء الطبي بمستشفيات سوهاج الجامعية.

كما أكد الدكتور كمال الشرقاوي، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة ورئيس وحدة جراحة الوجه والفكين، أن المؤتمر وورشة العمل شهدا مشاركة متميزة من الخبراء والمتخصصين، وأسفرا عن إجراء عدد من الجراحات الكبرى بنجاح، بما يسهم في نقل الخبرات وتقديم خدمة علاجية متقدمة للمرضى.