تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية مجانية للأسر غير القادرة بالأقصر

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، بالتعاون مع جمعية الأورمان، 9 أجهزة تعويضية وسماعات طبية للأسر غير القادرة بالمحافظة، ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف معاناتهم.

وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، على الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجهاز التنفيذي لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المستفيدين تم تحديدهم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الجمعية تعمل منذ أكثر من 30 عامًا في مجال تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بهدف تمكين الأفراد المعاقين وتحسين جودة حياتهم، وإكسابهم القدرة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أن يكونوا عبئًا على الآخرين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية سبق لها تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة بالأقصر، تشمل دعم القرى الفقيرة، وتمويل مشروعات صغيرة للسيدات الأرامل، ومساعدة غير القادرين على إجراء جراحات القلب والعيون، وتوفير العلاج والأدوية، بالإضافة إلى توزيع مساعدات موسمية مثل شنط رمضان، بطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.

وأكد مدير عام الجمعية أن الأورمان تخطط لمواصلة دعم القرى الأكثر احتياجًا في الفترة المقبلة، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، مع تطوير الخدمات الخيرية المقدمة لأبناء المحافظة غير القادرين.