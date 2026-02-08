حدث فلكي .. تراجع عطارد وتأثيره على الأبراج والعالم



يشهد العالم خلال الفترة المقبلة حدثا فلكيا نادرا يتمثل في تراجع كوكب عطارد، وهو الحدث الذي ينعكس على الأبراج الفلكية والاتصالات والعلاقات والمجالات المختلفة، سواء على المستوى الشخصي أو الدولي.

موعد تراجع عطارد وتأثيره الفلكي.



في هذا السياق، أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد أن كوكب عطارد، كوكب الاتصالات والتفاهمات، يبدأ حركته التراجعية يوم 26 فبراير 2026 في تمام الساعة 8:48 صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك عند درجة 22 من برج الحوت المائي.

وتابعت لـ"مصراوي" أن هذه الحركة تستمر حتى يوم 20 مارس 2026، حيث يعود عطارد إلى سيره المباشر في تمام الساعة 9:27 مساء بتوقيت القاهرة عند درجة 8 من برج الحوت.

انعكاسات تراجع عطارد عالميا



على الصعيد الدولي، يشير تراجع عطارد في برج مائي إلى زيادة احتمالات الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمياه، سواء كانت كوارث طبيعية أو نزاعات متعلقة بالموارد المائية.

كما تزداد احتمالات التراجع عن الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة سابقا خلال هذه الفترة.

تأثير تراجع عطارد على جميع الأبراج



أشارت "خبيرة الأبراج" إلى أن تراجع عطارد يصاحبه:

أعطال في وسائل الاتصالات والمواصلات.

تأخير في مواعيد السفر والطائرات والقطارات.

زيادة احتمالات فقدان الأغراض الشخصية.

تصاعد مشاعر القلق والتوتر والعصبية.

وينصح بعدم اتخاذ خطوة الارتباط الرسمي أو عقد القران خلال هذه الفترة، مع ضرورة توخي الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومراجعة الرسائل الإلكترونية بدقة، والتأكد من صحة الجهة المرسلة إليها.

كما يفضل تجنب توقيع العقود، خاصة في الأيام الأولى والأخيرة من فترة التراجع.

5 أشياء يوصي بتجنبها أثناء تراجع عطارد:

إصلاح السيارات أو صيانتها

يُنصح بإجراء الصيانة قبل 26 فبراير، مع توخي الحذر أثناء القيادة وتقبّل احتمالات تأخر مواعيد الطائرات والقطارات.

شراء أشياء مهمة أو باهظة الثمن



إذ تظهر بها عيوب تصنيع، أو تشعر بعدم الرضا عنها بعد الشراء.

توقيع العقود بكافة أنواعها



مثل عقود الزواج، لاحتمال وجود أخطاء أو سوء تفاهم قانوني.

الاعتماد على المراسلات المكتوبة



كالبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يُنصح بالاتصال المباشر بدلا من المراسلات المكتوبة، لتجنب سوء الفهم.

الكلام دون تفكير



الكلمات خلال هذه الفترة تُساءُ فَهْمُها أو تسبب مشكلات غير مقصودة.