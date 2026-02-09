التعليم تعلن توزيع منهج البرمجة للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

مدير تعليم القاهرة تتفقد 4 إدارات في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة توزيع منهج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، الذي بدأ يوم 7 فبراير الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف.

وأكدت الوزارة أن توزيع المنهج يتم بشكل يراعي العطلات الرسمية ومواعيد الامتحانات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المنهج سيُدرس على مدار ثلاثة أشهر: فبراير، مارس، وأبريل، على أن يتم تخصيص شهر مايو بالكامل للمراجعة النهائية وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ونوهت الوزارة إلى أن الدروس المدرجة في الجدول الدراسي هي الدروس الأساسية التي سيتم تدريسها ضمن الترم الثاني، بينما هناك مجموعة من الدروس الأخرى مخصصة للقراءة والاطلاع فقط ولم ترد ضمن الجدول الرسمي.

