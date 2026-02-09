محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" أمام محطة قطار العاصمة (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، معرض "أهلاً رمضان" المقام أمام محطة قطار الأقصر، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويهدف المعرض إلى توفير جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة لإحداث توازن في الأسعار وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم مباشرة من منافذ البيع.

وضم المعرض عددًا من العارضين للسلع الغذائية بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالأسواق الخارجية، حيث بلغ سعر كيلو الأرز 20 جنيهًا، والسكر 24 جنيهًا للكيلو، والزيت 55 جنيهًا للتر الكامل، واللحوم البلدية 280 جنيهًا للكيلو، إلى جانب مختلف السلع الاستراتيجية الأخرى.

ولاقى المعرض استحسان المواطنين، حيث شهد إقبالًا واسعًا، وتم طرح أكثر من 40 طنًا من السلع الغذائية، مع استمرار تزويد المعرض بالمنتجات حتى حلول الشهر الفضيل.

وشهد الافتتاح حضور اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي، مدير مديرية التموين، والمهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، وأيمن رمضان، مدير إدارة تموين بندر الأقصر، وعدد من مفتشي التموين، ويحيى محمد، مدير الغرفة التجارية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر أن معارض «أهلاً رمضان» تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم افتتاحها تباعًا، مشددًا على المتابعة اليومية مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطنين.