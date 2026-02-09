محافظ المنوفية يضع حجر أساس مجمع تجريبي بـ42 فصلاً بشبين الكوم (صور)

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، حجر الأساس لمجمع مدارس تجريبي جديد على مساحة 4000 متر مربع بأرض الملجأ بمدينة شبين الكوم، بطاقة استيعابية 42 فصلاً دراسيًا، ضمن جهود المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وهاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، ونهى حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية، وسيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقع المشروع واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكوناته، مؤكدًا أن المجمع يمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تواكب توجهات الدولة نحو تطوير التعليم.

وأشار محافظ المنوفية إلى افتتاح 4 مدارس جديدة اليوم باستثمارات 162 مليون جنيه، بهدف خفض سن القبول من 6 سنوات إلى 4 سنوات ونصف في المدارس التجريبية، مع خطة مستقبلية لتقليله إلى 4 سنوات، لتلبية احتياجات أولياء الأمور وتقليل الكثافات داخل الفصول.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق من مشروعات وبنية تحتية يأتي بدعم مباشر من الدولة وتحويل الخطط الاستراتيجية إلى مشروعات ملموسة تعزز جودة الحياة.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بجهود المحافظ في دعم المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في قطاع التعليم، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية تواكب احتياجات المواطنين.

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح عدد من المدارس الجديدة، بينها المدرسة المتكاملة الدولية للغات بحي غرب، والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق، ومجمع مدارس البتانون بشبين الكوم، كإضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالمحافظة.