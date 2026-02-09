طريقة إنشاء صور كاريكاتيرية باستخدام شات جي بي تي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تريند جديد وهو إنشاء صور المستخدمين بأسلوب كاريكاتيري باستخدام روبوت الدردشة "شات جي بي تي".

وحقق هذا التريند الجديد شعبية واسعة مع ازدياد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يطلب المستخدمون من الروبوت إنشاء نسخ كرتونية لأنفسهم تعكس شكلهم أو مهنتهم أو صفاتهم الشخصية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهم، إذ أبدى البعض حماسا كبيرا لمشاركتها، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي والقضايا المتعلقة باستبدال الفنانين بروبوتات الدردشة في إنتاج الصور.

ويتميز هذا الاتجاه بقدرته على توليد صور شخصية دقيقة ومضحكة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل التفاصيل التي يقدمها المستخدم وأحيانا يستفيد من سجل المحادثات السابقة، ليخلق صورا كاريكاتيرية فريدة لكل مستخدم.

طريقة إنشاء صورة كاريكاتيرية

ولإنشاء الصورة الكاريكاتيرية، كل ما على المستخدم فعله هو فتح محادثة جديدة مع "شات جي بي تي"، رفع صورة له، ثم إرسال الطلب لإنشاء صورة كرتونية تعكس شخصيته أو مهنته، بطريقة ممتعة وسهلة.