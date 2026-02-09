تشهد سماء الفلك في الفترة المقبلة حركة كوكبية نادرة تؤثر على حياة عدد من الأبراج بشكل ملحوظ، سواء على الصعيد المهني، العاطفي، أو الصحي.

وفي هذا الإطار، حذرت خبيرة الأبراج وعلم الطاقات، وفاء حامد، من سلسلة من الأحداث الفلكية المهمة، بينها انتقال كوكب نبتون وزحل إلى برج الحمل، بالإضافة إلى كسوف الشمس الحلقي في برج الدلو، الذي يتوافق مع تربيع كوكب أورانوس في برج الثور.

وأوضحت في تصريح لـ"مصراوي" أن هذه الظاهرة الفلكية الكبيرة نادرة الحدوث ولم تتكرر منذ سنوات، ولن يكون الكسوف مرئيا في معظم البلاد، إذ سيظهر فقط في القارة الجنوبية، لكنه سيؤثر سلبا ويغير حياة مواليد بعض الأبراج على كافة الأصعدة: