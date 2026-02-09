"متنامش هنا تاني".. حملة لإخلاء حدائق بورسعيد من المشردين- صور

شن حي العرب بمحافظة بورسعيد، برئاسة المهندس وليد الدعدع، حملات مكبرة، الأسبوع الجاري، لإخلاء الحدائق العامة من المشردين، استجابة لشكاوى أبناء بورسعيد وزوارها، وفي ضوء تنفيذ تعليمات وتوجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للمحافظة.

وخلال الحملة التي ترأسها المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، رصدت الكاميرات جانباً من الحزم في تنفيذ التعليمات، حيث وجه أحد القائمين على الحملة حديثه لمشرد حاول الاعتراض قائلاً: "متنامش هنا تاني"، في إشارة واضحة إلى منع اتخاذ "البرجولات" والحدائق مأوى للنوم أو التجمعات العشوائية.

وأسفرت الحملة عن إخلاء "البرجولات" بحديقة المنتزة من المشردين، وتنظيف وتعقيم المنطقة بالكامل.

كما تم رفع عدد من الإشغالات والتعديات بحرم الطريق وعلى الأرصفة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة أمام المحلات والمقاهي ومتابعة غلق وتشميع محلات الخردة بما يسهم في إعادة الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين.

ومن جانبه، أكد رئيس حي العرب على استمرار الحملات المكبرة وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والضرب بيد من حديد لعودة الانضباط والحفاظ على الواجهة الحضارية التي تليق بمكانة حي العرب، وتحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة.