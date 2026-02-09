عجز ومرض وغربة.. مواطن مصري يستغيث من السعودية: "نفسي أرجع بلدي"

تصدر فيديو استغاثة لمواطن مصري يُدعى السيد بدوي قرني منصات التواصل الاجتماعي، مسلطًا الضوء على مأساة إنسانية يعيشها ابن محافظة بني سويف في العاصمة السعودية الرياض.

ويظهر في الفيديو السيد بدوي، الذي كشف إن معاناته لم تقتصر على انقطاع الدخل لمدة عامين، بل زادت وطأتها مع المرض، حيث قال بصوت يملؤه الألم: "أرجوكم بالله عليكم، أنا الدموع بتنزل من عيني وبنار من قلبي، رجلي وجعاني ومش قادر أمشي.. لو أعرف أمشي كنت رحت السفارة بنفسي، فبالله عليكم أنا بستغيث بالله ثم بيكم".

وناشد المواطن، وهو من أبناء مركز الواسطى ببني سويف، كل من يملك القدرة على مساعدته لتسهيل عودته إلى مصر، مؤكدًا أن كل ما يريده هو "الستر والعودة بكرامة" إلى أهله بعدما ضاقت به السبل في الغربة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث دعا رواد التواصل الاجتماعي المصريين المقيمين في الرياض إلى التدخل لنقله إلى السفارة أو توفير الرعاية الطبية العاجلة له كخطوة أولى قبل إنهاء إجراءات سفره.