ابنتها اعتدت عليها.. نيابة الشرقية تقرر عرض مُسنة على الطب الشرعي

أمرت نيابة الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية بعرض سيدة مسنة على مصلحة الطب الشرعي، بعد تعرضها للاعتداء من قبل ابنتها أمام منزل الأسرة بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق، وذلك لتحديد طبيعة الإصابات ودرجة خطورتها.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام الابنة بالاعتداء على والدتها المسنة، ما دفع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهمة وضبطها.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، موضحة أن الاعتداء جاء أثناء محاولتها منع والدتها من الخروج خوفًا على صحتها، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما تطورت إلى الاعتداء.

من جانبها، أكدت السيدة المسنة، واسمها سميرة، أنها تعيش مع ابنتها فوزية منذ نحو 15 عامًا، وأنها تتولى رعايتها بشكل كامل رغم وجود أبناء آخرين، مطالبة بالإفراج عنها، ومشيرة إلى أنها سامحت ابنتها، وأن الاعتداء كان بدافع الخوف عليها.