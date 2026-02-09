إعلان

ابنتها اعتدت عليها.. نيابة الشرقية تقرر عرض مُسنة على الطب الشرعي

كتب : ياسمين عزت

12:28 م 09/02/2026 تعديل في 12:31 م

سيدة اعتدت على أمها بالشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت نيابة الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية بعرض سيدة مسنة على مصلحة الطب الشرعي، بعد تعرضها للاعتداء من قبل ابنتها أمام منزل الأسرة بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق، وذلك لتحديد طبيعة الإصابات ودرجة خطورتها.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام الابنة بالاعتداء على والدتها المسنة، ما دفع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهمة وضبطها.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، موضحة أن الاعتداء جاء أثناء محاولتها منع والدتها من الخروج خوفًا على صحتها، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما تطورت إلى الاعتداء.

من جانبها، أكدت السيدة المسنة، واسمها سميرة، أنها تعيش مع ابنتها فوزية منذ نحو 15 عامًا، وأنها تتولى رعايتها بشكل كامل رغم وجود أبناء آخرين، مطالبة بالإفراج عنها، ومشيرة إلى أنها سامحت ابنتها، وأن الاعتداء كان بدافع الخوف عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الشرقية سيدة مسنة مصلحة الطب الشرعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
علاقات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
شئون عربية و دولية

انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
زووم

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة