قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثماني طفلتين شقيقتين لقيتا مصرعهما إثر انهيار منزل مكوَّن من طابقين بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص، وذلك عقب وصولهما من مدينة رأس غارب لحضور حفل زفاف بالقرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانهيار منزل ملاصق لمدرسة الإعدادية بنين بقرية الحراجية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع الطفلتين رانا محمد إبراهيم (10 سنوات) وريناد محمد إبراهيم (12 سنة) إثر سقوط المنزل فوقهما، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وبيان أسباب انهيار العقار.