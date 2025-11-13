بالصور.. أمطار رعدية غزيرة تضرب البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض عدد من مدن ومراكز البحيرة إلى أمطار رعدية غزيرة، بالتزامن مع نوة المكنسة وتحذيرات هيئة الأرصاد بموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقد رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتشار جميع الفرق والمعدات في المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار وفق خطة العمل المعدة مسبقًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الحماية المدنية، لضمان رفع تجمعات المياه والحفاظ على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأشارت عازر إلى عمل غرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية.