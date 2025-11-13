القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحوّل لهو شاب بسلاح ناري داخل منزله بمنطقة عزبة العرب في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مأساة أسرية، بعدما خرجت منه طلقة بالخطأ استقرت في رأس والدته لتسقط جثة هامدة أمامه.

خلال التحقيقات، قال المتهم إبراهيم (18 عامًا) في اعترافاته أمام جهات التحقيق: "محبتش أمي تتأذي، كنت بلعب في الفرد الخرطوش، وفجأة خرجت طلقة وأنا مش واخد بالي، لقيتها وقعت قدامي.. طلقة واحدة قتلتها".

وأضاف الشاب أنه لم يقصد إيذاء والدته التي كانت تمثل له السند الوحيد بعد وفاة والده، مؤكدًا أنها كانت تزوره باستمرار خلال فترة سجنه في قضية مخدرات: "كانت بتقف جنبي في كل حاجة، وأول ما خرجت قالتلي تبدأ من جديد، بس اللي حصل ضيع كل حاجة".

وكشفت التحريات أن المتهم كان يعبث بسلاح ناري غير مرخص داخل منزله، قبل أن تنطلق منه طلقة تصيب والدته فاطمة عبد الله في منتصف الوجه والرأس، لتلقى مصرعها في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي قررت تشريحه لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وتحريز السلاح المستخدم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة التي هزّت سكان المنطقة، بعدما تحوّلت لحظة عبث إلى مأساة أنهت حياة أم على يد نجلها.

اقرأ أيضًا:

"كان بيلعب بالسلاح".. تفاصيل مأساوية لمصرع سيدة على يد نجلها بالقليوبية

أطلق النار على وجهها.. شاب يقتل والدته في شبرا الخيمة