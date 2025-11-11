أطلق النار على وجهها.. شاب يقتل والدته في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت منطقة نزلة بهتيم بعزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا بعد أن أقدم شاب على إطلاق النار على والدته، ما أدى إلى مصرعها على الفور متأثرة بإصابتها بطلق ناري في الوجه، وسط صدمة كبيرة بين الجيران وأهالي المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود سيدة مصابة بطلق ناري في الوجه، وتم إخطار الشرطة على الفور لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليها هو من ارتكب الواقعة، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما، حيث أطلق عليها النار من سلاح كان بحوزته.

وفور وقوع الحادث، حضرت قوات الشرطة والنيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة ورفع الجثمان، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات القانونية.