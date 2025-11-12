القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة نزلة بهتيم بعزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقيت سيدة تُدعى فاطمة عبد الله، تبلغ من العمر 38 عامًا، مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري داخل منزلها على يد نجلها أثناء عبثه بسلاح ناري.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين وجود المجني عليها مصابة بطلق ناري في الوجه، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن نجل السيدة كان يعبث بالسلاح داخل الشقة، فانطلقت منه طلقة عن طريق الخطأ، لتصيب والدته مباشرة وتودي بحياتها فورًا.

وأوضح عدد من شهود العيان أن الصوت المدوّي للطلقة أعقبه صراخ داخل الشقة، فهرعوا لاستطلاع الأمر ليكتشفوا وقوع الكارثة.

وأكد الجيران أن الأسرة تقيم في المنطقة منذ نحو شهر فقط، وأن المجني عليها كانت معروفة بحسن الخلق والتعامل الطيب مع الجميع، ولديها ثلاثة أطفال صغار بالإضافة إلى نجلها الأكبر المتهم بإطلاق النار.

وأضافوا أن السيدة كانت تهتم بتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، وأنهم صُدموا بشدة عند سماع الخبر، مشيرين إلى أن المنزل سادته حالة من الفوضى والصراخ عقب الحادث.

وحضرت النيابة العامة لمعاينة موقع الواقعة، وقررت نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرفها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

