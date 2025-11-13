15 صورة.. تجدد هطول أمطار "المكنسة" على الإسكندرية

واصلت نوة "المكنسة" ضرب أحياء الإسكندرية، عصر اليوم الخميس، بأمطار غزيرة يصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصقيع.

وأعلن المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح أنه جرى نشر السيارات والبدالات لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، ووقف الإجازات وبدل الراحات، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش المطابق، وتخفيض منسوب البيارات.

يشار إلى أن نوة المكنسة تبدأ في منتصف نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر وأمطار غزيرة، وقد تبدأ مبكرًا أو تتأخر أيام عن موعدها.