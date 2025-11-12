خطة جديدة لتدبير مستلزمات الكلى بوحدات ومستشفيات الدقهلية (صور)

محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نظمت إدارة الكلى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية اجتماعًا لرؤساء أقسام الكلى، بقيادة الدكتور أحمد الموافي، مدير إدارة الكلى بالمديرية، وبرعاية شركة "استرازينكا".

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بوحدات الكلى وتذليل المعوقات لصالح المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

قدم الدكتور أسامة الشحات، استشاري أمراض وزراعة الكلى ونقيب أطباء الدقهلية السابق، والدكتور حامد العراقي، استشاري أمراض الباطنة والكلى، محاضرات علمية حول أمراض الكلى وطرق علاجها وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية المعتمدة.

كما تمت مناقشة سبل توفير المستلزمات الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي مع الدكتورة دينا عمر، مسئولة مستلزمات الكلى التخصصية ومشرفة الميكنة بإدارة الكلى بالمديرية، مؤكدة أنه يتم متابعة أرصدة الوحدات بشكل يومي لضمان جودة الخدمة.

وأكد الدكتور أحمد الموافي، مدير إدارة الكلى بالدقهلية، أنه يتم إعداد خطة تطوير شاملة ستُطبق بوحدات الكلى في المحافظة خلال الفترة القادمة، بدعم من وكيل الوزارة، لتوفير كافة المستلزمات وتلبية احتياجات المترددين على وحدات الكلى.