الوادي الجديد تدشن مركزًا تكنولوجيًا متطورًا بالديوان العام

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع إقامة مركز تكنولوجي مطور بالديوان العام بمدينة الخارجة.

وأكد المحافظ، خلال جولة تفقدية رافقته فيها السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى توجيه منفذي المشروع بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الأجهزة والأثاث اللازم، تمهيدًا لافتتاح المركز وبدء تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

وأشاد "الزملوط" بأعمال رفع كفاءة المبنى وتأهيله وفق أحدث أكواد التميز المعتمدة، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية وتيسير حصول المواطنين عليها بسهولة ويسر.