الفيوم تتعاون مع جمعية الندى لدعم صغار المزارعين وغذاء الماشية (صور)

محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الندى التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان الزراعي بالفيوم، بهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدى صغار المزارعين ومربي الماشية، من خلال توفير كميات من مستلزمات علف الماشية من النخالة الخشنة بنسبة 87%.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من: اللواء محمد مدحت محمد حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية الندى، والمهندس محمد رضوان، عضو الجمعية العامة للائتمان الزراعي ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية للائتمان الزراعي بالفيوم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد حسن، أمين صندوق جمعية الندى، والمهندسة نفيسة مختار حواس، مدير عام الجمعية التعاونية المركزية للائتمان الزراعي بالفيوم.

ويأتي البروتوكول في إطار دعم صغار المزارعين ومربي الماشية بمحافظة الفيوم، من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج عبر توفير كميات النخالة الخشنة، بعد موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على صرف الحصة المقررة، مع توفير مندوب من جمعية الندى للتعامل مباشرة مع شركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم، وتسليم الحصة لمندوبي الجمعيات الزراعية وفق جدول تحدده الجمعية التعاونية للائتمان الزراعي.

وعقب توقيع البروتوكول، أكد محافظ الفيوم على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ بنوده لتحقيق مستهدفاته المرجوة، مثمناً جهود الجمعيتين في دعم صغار المزارعين ومربي الماشية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعظيم إنتاجية مشروعات التنمية الزراعية.

وأشار الأنصاري إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام الجهات والمؤسسات التي تعمل ضمن الأطر القانونية لدعم صغار المزارعين ومربي الماشية، بما يسهم في التنمية المستدامة لقطاع الإنتاج الحيواني، مستعرضًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية بما يعود بالنفع على المواطنين.