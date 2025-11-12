جنوب سيناء- رضا السيد:



عقد آدم سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بجنوب سيناء، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومستشار وزارة الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.



وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف تشغيل منظومة روافع الصرف الصحى، وإجراءات مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى القائمة،.



وأكد نائب الوزير، على ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين الخاصة بالمياه المعالجة فى ضوء استخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، مع ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمحطات القائمة، بجانب محطة المعالجة الجارى تطويرها، خاصة المحافظة تعد وجهة سياحية لكافة دول العالم.



كما وجهت بضرورة دراسة تنمية موارد الدولة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة فى زراعة الأشجار التي تستخدم كمصدر رئيسي لصناعة الأخشاب، إضافة إلى رى المسطحات الخضراء بالمنتجعات السياحية. وأوضح أنه يري إدارة منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة حتى الغابة الشجرية القائمة على مساحة 50 فدان على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص قطعة أرض جديدة بمساحة 186 فدان لتصبح الآن المساحة الكلية للغابة الشجرية 236 فدان.



وطالب باستمرار التنسيق والمتابعة مع المحافظة لنهو أعمال مرافق الأرض الجديدة بالتوازى مع نهو أعمال تطوير محطة المعالجة القائمة.

وفى نهاية الاجتماع وجه نائب الوزير بضرورة تكثيف فرق العمل بموقع المشروع للالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مسبقاً، لإنهاء الأعمال، ورفع تقارير متابعة بالموقف التنفيذى بشكل دورى.

كما وجه الشكر للجهات التنفيذية التابعة للوزارة على المجهود المبذول لتنفيذ المطلوب لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي توفرها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.