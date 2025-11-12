أعلنت اللجنة العامة الرابعة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، ومقرها قسم شرطة أبوتشت، الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الرابعة، والتي تضم مركزي أبوتشت والوقف.

ووفقًا لبيانات اللجنة، بلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 461,851 ناخبًا. وفي نظام القائمة الوطنية من أجل مصر، سجلت اللجان حضور 114,178 ناخبًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 109,658 صوتًا، وحصلت القائمة الوطنية على 97,026 صوتًا، مقابل 12,632 صوتًا لم يصوّتوا للقائمة.

وفي النظام الفردي، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 114,142 صوتًا، منها 104,142 صوتًا صحيحًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 10,036 صوتًا.

وأسفرت نتائج الحصر العددي للأصوات في النظام الفردي عن حصول المرشح اللواء عصام عبدالله عبدالله علي سليم (عصام بركات)، مرشح حزب مستقبل وطن، على أعلى الأصوات بعدد 53,837 صوتًا.

وجاء في المراكز التالية كل من:

أحمد مصطفى كامل (أحمد الدربي) – مستقبل وطن: 15,523 صوتًا

مرتضى حمدي شاكر محمد أبو سحلي – مستقل: 13,964 صوتًا

صلاح أبو القاسم حمادي فراح (صلاح أبو الليل) – مستقل: 11,621 صوتًا

خالد عبدالوهاب محمدين خلف الله (خالد أبونحول) – مستقل: 11,011 صوتًا

وعدد آخر من المرشحين حصلوا على أصوات أقل.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.