بالصور- محافظ الدقهلية يفاجئ مخابز طلخا ويشدد على الالتزام بالوزن

كتب : رامي محمود

02:08 م 12/11/2025
الدقهليةـ رامي محمود:


تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته الميدانية الممتدة منذ ساعات الصباح اليوم الأربعاء، عدد من المخابز بمدينة طلخا.


واطلع المحافظ على سير العمل بالمخابز، وتابع مدى التزامها بالمواصفات الخاصة بأوزان الخبز وجودته، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم حول الخدمة المقدمة، مؤكداً أهمية توفير رغيف خبز مدعم جيد وبالكميات المناسبة، وحرص الدولة على تقديم هذه الخدمة الأساسية لجميع المواطنين.


وشدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية على المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تتعلق بالوزن أو جودة الخبز، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز حفاظًا على سلامة المواطنين.


وأكد "مرزوق" استمرار متابعة وصول رغيف الخبز المدعم لأصحابه بالمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن زياراته المفاجئة مستمرة على مختلف القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط والشفافية في الأداء الحكومي.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الالتزام بالوزن

