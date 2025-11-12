إعلان

قدري وجمال في الإعادة.. إعلان نتيجة الحصر العددي لدائرة ديرمواس بالمنيا

كتب : مصراوي

06:17 ص 12/11/2025

المنيا- جمال محمد:

أظهرت نتائج الحصر العددي النهائية للدائرة السادسة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عن الإعادة بين اثنين من المرشحين للتنافس على مقعد الدائرة الوحيد.

وأظهرت نتيجة الحصر تصدر العمدة علاء علي قدري للأصوات بنحو 17063 صوتا، يليه المرشح محمد جمال 14736 صوتا، ليخوض كلا المنافسين جولة الإعادة فيما بينهما.

يذكر أن دائرة ديرمواس تنافس فيها خلال انتخابات مجلس النواب 2025 نحو 14 مرشحا، لحسم مقعد وحيد مخصص لتلك الدائرة.

تواصل اللجنة العامة للانتخابات بالمنيا أعمال تجميع الحصر العددي للأصوات في باقي الدوائر الانتخابية.

