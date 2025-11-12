

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الأولى التي تضم مركزي الخارجة وباريس، وأسفرت النتائج عن تحديد المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة.

ووفقًا للحصر العددي، تجرى جولة إعادة بين العميد مصطفى يسري معاذ، مرشح حزب الجبهة الوطنية، الذي حصل على 11,374 صوتًا، والدكتور باهي أبو معين، المرشح المستقل، الذي نال 4,239 صوتًا.

وشهدت الدائرة الأولى حضور 27,565 ناخبًا، جاءت منها 26,359 صوتًا صحيحًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,206 أصوات، وذلك من إجمالي كتلة تصويتية تبلغ 83,677 ناخبًا في الدائرة.

وجاءت نتائج باقي المرشحين الستة على النحو التالي: "أحمد العقاطي مستقل 4,199 صوتًا، ممدوح أنور رضوان مستقل 3,248 صوتًا، ابتسام هارون مستقل 3,194 صوتًا، وأحمد عبد المقصود الهواري مستقل، 105 أصوات".

تضم محافظة الوادي الجديد دائرتين انتخابيتين بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 194,870 ناخبًا وناخبة، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية في مراكز الداخلة، الخارجة، الفرافرة، بلاط، وباريس.

في سياق متصل، تتواصل أعمال الفرز والمراجعة للجان في كافة الدوائر بالمحافظة، بانتظار وصول نتيجة فرز لجان المصريين بالخارج.

وتشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه النتائج المعلنة هي حصر عددي أولي من لجان الفرز، وأن النتيجة الرسمية النهائية والحاسمة سيتم الإعلان عنها بواسطة الهيئة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة والفصل في أي تظلمات.