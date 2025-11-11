إعلان

الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف الطرق بالمراكز -صور

كتب : محمد الباريسي

12:20 م 11/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (2)
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (4)
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (3)
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (6)
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (7)
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (8)
  • عرض 8 صورة
    الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف وازدواج الطرق بالمراكز ضمن خطة تطوير ورفع الكفاءة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، متابعة أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف المراكز وتحقيق السيولة المرورية؛ بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم ، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة وازدواج طريق (الشيخ والي – المعصرة) بمركز الداخلة بطول 2 كم، استكمالًا للمرحلة الأولى التي شملت 4 كيلومترات، وذلك بالتوازي مع أعمال الرصف بالأسفلت وترميم القطوعات وصيانة الشوارع الداخلية ودهان المطبات.

وأشار مدير الطرق والنقل بالوادي الجديد، إلي استمرار أعمال رصف الأحياء الداخلية ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة (حي البري)، ومركز باريس وفق خطة زمنية تُقسَّم على مراحل ومناطق متتابعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رفع كفاءة شبكة الطرق بالوادي الجديد الوادي الجديد تستكمل أعمال رصف الطرق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة