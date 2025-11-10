غلق لجان اليوم الأول لانتخابات "النواب" في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُغلقت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف أبوابها في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، لانتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب، والذي شهد إقبالًا متفاوتًا على مدار اليوم.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن عملية التصويت جرت في هدوء تام ودون أي معوقات، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمقار اللجان ومحيطها.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل غلق الصناديق تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين، خاصة من الشباب والنساء، مع تكثيف المرشحين وأنصارهم لجهود حشد الناخبين.

ومن المقرر أن تستأنف اللجان عملها في استقبال الناخبين غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في ثاني وآخر أيام التصويت.