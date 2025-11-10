إعلان

أسقف برج العرب والعامرية يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:40 م 10/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أسقف برج العرب والعامرية يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية (1)
  • عرض 4 صورة
    أسقف برج العرب والعامرية يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    أسقف برج العرب والعامرية يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، بلجنة مدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر غرب الإسكندرية، وذلك ضمن اليوم الأول للتصويت بالمحافظة.

عقب الإدلاء بصوته، أكد نيافة الأنبا مينا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تُعد أحد أشكال الخدمة العملية للوطن، وتجسيدًا للمحبة والانتماء لأرض مصر.

أضاف أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وتحرص على مشاركة أبناء الوطن في مختلف المحطات الوطنية، ودعم كل ما يسهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية.

وشدد أسقف برج العرب والعامرية على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، باعتبارها تعبيرًا عن وعي المواطنين وإيمانهم بدورهم في صياغة مستقبل البلاد، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري في أجواء يسودها الانضباط والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن التصويت ليس مجرد إجراء سياسي، بل تعبير صادق عن الانتماء لمصر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى، على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، في خمس دوائر انتخابية، من خلال 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 4.4 ملايين ناخب ممن لهم حق التصويت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسقف برج العرب والعامرية انتخابات النواب بالإسكندرية أسقف برج العرب والعامرية يدلي بصوته انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)