بالصور.. إقبال متزايد قبل انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات النواب بالوادي

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، بلجنة مدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر غرب الإسكندرية، وذلك ضمن اليوم الأول للتصويت بالمحافظة.

عقب الإدلاء بصوته، أكد نيافة الأنبا مينا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تُعد أحد أشكال الخدمة العملية للوطن، وتجسيدًا للمحبة والانتماء لأرض مصر.

أضاف أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وتحرص على مشاركة أبناء الوطن في مختلف المحطات الوطنية، ودعم كل ما يسهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية.

وشدد أسقف برج العرب والعامرية على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، باعتبارها تعبيرًا عن وعي المواطنين وإيمانهم بدورهم في صياغة مستقبل البلاد، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري في أجواء يسودها الانضباط والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن التصويت ليس مجرد إجراء سياسي، بل تعبير صادق عن الانتماء لمصر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى، على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، في خمس دوائر انتخابية، من خلال 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 4.4 ملايين ناخب ممن لهم حق التصويت.