غسيل كلوي أثناء الغيبوبة.. تطورات مقلقة في حالة المطرب إسماعيل الليثي

المنيا- جمال محمد:

كشف مصدر طبي بمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، تفاصيل الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي والذي تعرض لحادث مروع فجر الجمعة الماضي، إثر تصادم سيارتين أثناء عودته من محافظة أسيوط لإحياء حفل زفاف.

وقال المصدر لمصراوي، إن حالة المطرب لم تشهد أي تحسن خلال الساعات الأخيرة، بل شهدت بداية عمل جلسات غسيل كلوي لها بالأمس بسبب ارتفاع وظائف الكلى والكبد، بالإضافة لتدهور الوظائف الحيوية بالجسم.

وأكد المصدر أن المطرب لازال في غيبوبة تامة ونسبة الوعي لا تتجاوز 4%، وجرى توصيله على جهاز التنفس الصناعي (قصبة هوائية) منذ الجمعة وحتى اليوم دون أي تقدم في الحالة.

وتعود أحداث الواقعة إلى فجر اليوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وضمت قائمة المتوفين الذين تم التصريح بدفنهم كل من: أشرف محمد، 50 عاما، وزوجته ياسمين علي، 49 سنة، ناجح عبد العزيز، 46 عام، علاء عبد العزيز، 38 عام، جميعهم يقيمون أسيوط.

كما أصيب المطرب الشعبي اسماعيل رضا الليثي و5 آخرين وأعضاء فرقته الموسيقية وهم: سري جمعه، 31 عاما، شريف سامي، 48 عاما، حسام محمد، 35 عام، عمر أشرف، 13 عاما، محمد أشرف، 35 عاما، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

